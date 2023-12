Perché è l’ora di garantire una riserva di umanità Parla Flick

Leggi su formiche

(Di sabato 2 dicembre 2023) A margine dell’incontro “Il filo rosso della giustizia nella Costituzione: diritti, garanzie e umanesimo penale”, organizzato da Vincenzo Mongillo, docente presso UnitelmaSapienza, il 28 novembre scorso, è stato presentato il volume del Presidente emerito della Corte Costituzionale prof. Giovanni Maria“Il filo rosso della giustizia nella Costituzione. Un percorso di vita”, edito da Giuffrè nel 2023. Del libro, e non solo, ne abbiamoto con il Presidente. Dalla “storia” alla “geografia” della cultura e della ricerca. È stata utile, secondo lei, per l’evoluzione della “storia” del diritto la riflessione sui cambiamenti che si sono via via accumulati nella sua formazione come scienza? Penso in particolare alla progressiva acquisizione di conoscenze come quelle derivate dalle neuroscienze. Hanno condotto alla integrazione ...