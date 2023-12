“Per non restare laggiù” | successo per Marilena Lucente e il suo libro al Quercia di Marcianise

(Di sabato 2 dicembre 2023). Standing ovation per la scrittrice-giornalista, la quale, venerdì 1 dicembre 2023, a partire dalle ore 15.30, ha presentato nel cavedio del Liceo “Federico” la sua ultima fatica letteraria, il romanzo dal titolo “Per non”, edito da Cento Autori. Tantissimi gli studenti e i docenti che hanno riempito, per la prima volta, dopo il periodo del Covid, il cavedio del prestigioso Liceo guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, il quale ha accolto l’autrice barese, ma casertana di adozione, insieme con il Collaboratore Vicario Prof. Pasquale Delle Curti, con la Prof.ssa Irene Cecere e con la Prof.ssa Maria Delle Curti, coordinatrice del Dipartimento di Lettere. L’evento, infatti, rientra nella rassegna “Incontro con l’Autore” ...

Altre News in Rete:

iA Writer 7 con funzioni per scrivere testi tenendo conto di fonti, autori e ChatGPT

... di avere preso in considerazione questa possibilitàIA Writer e spiegano: 'Come si fa a stabilire se un testo è stato scritto da una persona... o da un robot A volteè possibile. Ma altre ...

Emanuela Perinetti, la sorella: «Ti chiedo scusa per non aver capito». Il papà: «Non sapremo mai le ombre che ilmessaggero.it

Emanuela Perinetti, uccisa dall’anoressia. La sorella: “Ti chiedo scusa per non aver capito”. Il papà: “Non s… la Repubblica

Quattro motivi in più per visitare Palazzo Mastai Casa Museo Pio IX a Senigallia

Ben quattro motivi in più per visitare Palazzo Mastai Casa Museo Pio IX a Senigallia. Arriva il mese delle feste natalizie e Palazzo Mastai arricchisce le proprie collezioni esponendo al pubblico fres ...

Piccola nautica: scongiurato il rischio obbligo di targa. Avanza piano per la rottamazione dei motori marini

GENOVA - La nautica italiana, come ormai a tutti noto, è in crescita non stop, potendo vantare risultati eccezionali in materia di produzione, vendite, export, fatturati, ...