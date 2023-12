Per Calderone il Reddito di cittadinanza è la causa di tutti i mali Anche se è stato cancellato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 dicembre 2023) La colpa è sempre deldi. Per la ministra del Lavoro, Marina, il sussidio è ladidelle difficoltà che alcune aziende possono avere nel trovare lavoratori. Mai pensare, però, che lasiano i salari bassi o le condizioni tutt’altro che ragionevoli. No, la colpa è solo deldiora che, come rivendica il governo, per gli occupabili èparla del tema intervenendo all’anniversario dell’Inps, sostenendo che “l’utilizzo del sussidio senza dare in cambio niente ha allontanato le persone dal lavoro”. Secondo la ministra “è...