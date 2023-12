Pep Guardiola | gli Spurs con Ange Postecoglou sono un ‘pubblicità incredibile’ per il calcio

(Di sabato 2 dicembre 2023) Sito inglese: Pepsi aspetta che il Tottenham arrivi a pieno ritmo contro il suo Manchester City questo fine settimana. Glihanno attirato l’attenzione giocando undinamico e offensivo in un ottimo inizio di stagione della Premier League sotto la guida del nuovo allenatore. I londinesi sisbloccati nelle ultime settimane, perdendo le ultime tre partite e subendo infortuni a giocatori chiave, ma il loro allenatore australiano è rimasto con determinazione fedele ai suoi principi. “È stato lì dal primo giorno, dalla prima partita di Premier League”, ha detto l’allenatore del City, i cui vincitori del triplete domenica ospitano gliall’Etihad Stadium. “Ho la sensazione che non ...

Altre News in Rete:

Roberto Baggio, il suo dramma: "Mamma, ammazzami"

, la lezione del professore del calcio

Pep Guardiola in Champions League: record e statistiche UEFA.com

Nunez furioso con Guardiola, necessario intervento di Klopp: cos'è successo Tuttosport

Manchester City, Guardiola: «Postecoglu Persone come lui rendono il nostro movimento migliore»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Premier League contro il Tottenham Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in ...

Terremoto Premier: il City rimanda il processo e può salvare Guardiola, l’Everton fa ricorso, ma rischia nuova penalizzazione

Processo al City: accordo tra club e Premier sulla data. L'Everton ha presentato ricorso, ma rischia una nuova penalizzazione a maggio. I perché di questa apparente disparità ...