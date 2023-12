Pensioni 2024 | L’intervista a Durigon su Quota 103 | Ape sociale | Opzione donna | Quota 41

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023) Molte le notizie che si susseguono in questi giorni relativamente alla Legge di Bilancio e alla Riformain essa contenuta, si parla di peggioramento della Legge Fornero, di richieste dei sindacati e dei desiderata traditi dei lavoratori affatto contenti della Riforma previdenziale ideata dal nuovo Governo Meloni. A tal riguardo abbiamo intervistato, e lo ringraziamo fin da subito per la sua disponibilità al confronto, l’onorevole Claudio, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per comprendere maggiormente a cosa sta ancora lavorando l’esecutivo e dunque lo stato dell’arte al 2 dicembre 2023. Di seguitoin esclusiva che ci ha rilasciato: Riforma2023,in esclusiva a: ‘Non vi é alcun peggiormaneto ...