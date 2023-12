Pensa in grande | tornano su Rete 4 le storie di grandi imprenditori

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Domenica 3 dicembre, alle 14.20, suquattro, al via la quinta edizione diin, il progetto editoriale televisivo di Videonews. Saranno tre i nuovi appuntamenti del programma a cura di Carlo Gorla, con la regia di Roberto Burchielli e scritto da Beba Slijepcevic con Sara Scorpati. In ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia diitaliani. I nuovi protagonisti saranno: Marco Brandani, Amministratore Delegato di Maina Panettoni; Alberto Bertone, Fondatore Presidente e Amministratore Delegato di Acqua Sant'Anna; Laura Ferrari, Presidente Ferrari Giovanni Industria Casearia. Treraccontate in prima persona da chi ha saputo innovare e investire contribuendo così all'affermazione del brand Made in ...