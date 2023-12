(Di sabato 2 dicembre 2023) Intervento immediato del 118 in un sabato di grande folla in città per lo shopping natalizio. La giovane è stata trasportata in ospedale.

Altre News in Rete:

Paura a Siena, ragazza cade da otto metri in centro

Intervento immediato del 118 in un sabato di grande folla in città per lo shopping natalizio. La giovane è stata trasportata in ospedale.

Paura a Siena, ragazza cade da otto metri in centro LA NAZIONE

Paura sul bus a Torre Fiorentina. Rompono il vetro e scappano LA NAZIONE

Paura a Siena, ragazza cade da otto metri in centro

Intervento immediato del 118 in un sabato di grande folla in città per lo shopping natalizio. La giovane è stata trasportata in ospedale.

Paura per David Okeke, due volte in arresto cardiaco in una partita: ora sta bene

Paura per David Okeke. Il giocatore ex Oleggio e Torino è andato in arresto cardiaco durante la partita di giovedì 23 novembre tra Haukar e Tindastóli in Islanda, dove gioca da oltre due anni. Okeke ...