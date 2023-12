Paura a Roma | crolla il solaio di un appartamento | un ferito

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 2 dicembre 2023), 2 dicembre –in tarda serata a: intorno alle 23:30, infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di undel settimo piano in una palazzina di dieci. Il fatto è avvenuto in viale Eritrea: a quanto si apprende, sono stati posti sotto sequestro due appartamenti coinvolti dal dissesto statico, una persona è rimasta ferita ad un braccio e assistita dal personale sanitario. Sul posto il funzionario VVF di servizio, Polizia diCapitale e 118 per quanto di loro competenza.