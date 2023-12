Parrucchiere spacciatore? E fesso | incredibile a Genova | come si è fatto beccare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Prima un tizio calvo, poi uno senza barba. Poi un cliente glabro e poi ancora un altro rasato. Entravano tutti dal barbiere e uscivano subito, dopo dopo pochi minuti, senza (ovviamente) nessun cambiamento nell'aspetto. È a quel punto che i carabinieri del nucleo investigativo di, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Forte San Giuliano, si sono insospettiti. E così, dopo vari appostamenti e accurate indagini hanno arrestato il titolare del negozio, un uomo di 55 anni, con l'accusa di spaccio. Già, perché tutto quel via vai aveva una spiegazione ben precisa: tra un taglio (vero) e l'altro, il barbiere aveva messo su un'attività parallela e spacciava droga. In una prima perquisizione a casa gli investigatori hanno trovato vari grammi di hashish e poi nel negozio, nascosti in un soppalco, 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e ...