Parla la mamma del 16enne che ha aggredito Marco Nebiolo | “Mio figlio ha avuto paura e l’ha picchiato”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) È trascorsa una settimana dall’aggressione ae la madre del sedicenne che ha colpito l’agente immobiliare con un pugno al volto vuole dire la sua: “Miosta ancora male per quanto accaduto, ma quando si sbaglia si può solo chiedere scusa”. La donna, che a quanto pare si dice scossa e provata, ha voluto però esplicare i motivi per il quale ilabbia pestato a sangue l’agente immobiliare di 47 anni, membro del collegio edile dell’Api di Torino e del consiglio direttivo della Fimaa. Leggi anche:pestato a sangue e ridotto in fin di vita per essersi fermato al semaforo rosso La donna “Ho pianto molto” La donna, mortificata, ha voluto dire la sua e intervistata dal Corriere ha raccontato: “Mi sono subito spaventata, ho pianto e non sto ancora ...