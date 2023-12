Papa | la salute migliora ma domenica reciterà l' Angelus da Santa Marta

(Di sabato 2 dicembre 2023) commenta Le condizioni didiFrancesco 'sono inmento'. Lo comunica la Sala stampa vaticana precisando che il Santo Padre 'non presenta febbre e prosegue con la terapia del caso'. ...

commenta Le condizioni didiFrancesco 'sono in miglioramento'. Lo comunica la Sala stampa vaticana precisando che il Santo Padre 'non presenta febbre e prosegue con la terapia del caso'. Si precisa però che, 'per ...

Le condizioni di salute di Papa Francesco "sono in miglioramento". Lo comunica la Sala stampa vaticana precisando che il Santo Padre "non presenta febbre e prosegue con la terapia del caso". Si ...

Papa Francesco per la seconda domenica di fila dovrà rinunciare all'Angelus dal palazzo apostolico e collegarsi, come ha fatto anche la scorsa settimana, dalla cappella di Santa Marta.