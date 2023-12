Papa Francesco reciterà l’Angelus da Santa Marta

(Di sabato 2 dicembre 2023) La Sala stampa vaticana comunica che le condizioni di salute di“sono in miglioramento”. Il Santo Padre “non presenta febbre e prosegue con la terapia del caso”. Si precisa però che, “per evitare di esporsi a sbalzi di temperatura, domenica mattinain collegamento da Casa”. La preghiera verrà trasmessa in diretta tv e sugli schermi in Piazza San Pietro, da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News.

