Pandev | 'Osimhen ricorderà a tutti che è un campione Thuram meglio di Lukaku | che colpo!'

(Di sabato 2 dicembre 2023) L'ex attaccante di Inter e Napoli, Goranha concesso una bella intervista alla Gazzetta dello Sport LA SCELTA - "Non potrei ma...

Altre News in Rete:

Ziliani: tutti a ridere per il Mazzarri - bis, eppure lui fece emozionare tutti col super trio Cavani, Hamsik e Lavezzi

... e in generale un po' da tutti, con scherno e ilarità: manco ad allenare Kvara efosse ...a Pechino dove avviene l'inenarrabile con l'arbitro Mazzoleni che sul 2 - 2 espelle prima, poi ...

Pandev: "Osimhen e Lautaro i più forti della A. Ma Kvara e Thuram possono essere decisivi" La Gazzetta dello Sport

Pandev: “Lautaro capitano vero, Thuram colpo pazzesco. Inter, le seconde linee…” fcinter1908

Pandev: “Napoli o Inter Nerazzurri favoriti ma attenti alla Juve. Ecco cosa consiglio a Mazzarri”

Goran Pandev, ex attaccante di Napoli ed Inter ... L’ex attaccante macedone risponde anche ad alcune domande sui due bomber delle due squadre, Victor Osimhen e Lautaro Martinez: “Entrambi sono i più ...

Futuro Osimhen, ci sono due ipotesi. De Laurentiis non permetterà di perderlo a zero

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di far arrivare il nigeriano alla naturale scadenza del suo contratto nel 2025. Victor Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Napoli, Aurelio De ...