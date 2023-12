Palladino | «La Juventus può lottare con l’Inter Non lo dico da ruffiano»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha giocato nella, ora è allenatore del Monza e stasera ha perso in maniera rocambolesca al 94?. Nelvista rilasciata a DAZN dà una valutazione della corsa per vincere la Serie A. DUELLO PREVISTO – Il gol di Federico Gatti stasera stravolge la classifica, in attesa della partita di Napoli. Raffaelesi sbilancia: «Lapuòfino in fondo conper lo scudetto? Assolutamente sì, ma non loper fare il. Semplicemente perché lalotta sempre per quello, perché ha una mentalità vincente con società e allenatore. È costruita per quello, se la giocherà fino alla fine». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...