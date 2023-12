Palermo | Corini ai saluti | tre nomi caldi

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblicato il 1 Dicembre, 2023 Ilha perso ancora. Il Catanzaro vince 2-1 al Barbera e fa sprofondare in piena crisi i rosanero che crollano negli ultimi posti dei play off. Solo una vittoria nelle ultime sette di campionato per il, addio: ecco i treAdesso l’esperienza disulla panchina delsembra essere arrivata veramente al capolinea. Secondo quanto raccolto da TMW, sarebbero già emersi treche potrebbero sostituire. Si tratterebbe di Beppe Iachini, Davide Nicola e Marco Giampaolo.