Pagelle Spagna-Italia 1-0 | voti e tabellino Women’s Nations League 2023 2024

(Di sabato 2 dicembre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la quinta giornata della. Le furie rosse passano in vantaggio meritatamente al 12? con del Castillo e dominano tutta la prima frazione. La reazione delle azzurre arriva nella ripresa, con Giacinti che dopo pochi secondi pareggia. Al 57? Cambiaghi di testa la ribalta con un grande stacco aereo e al 64? Linari da due passi fa addirittura 3-1. Lanon ci sta e reagisce di rabbia con Gonzalez che trova il 3-2 al 76?. Le ragazze di Soncin però difendono bene e riescono a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio. LEDI ...

