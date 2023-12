Pagamento NASpI Dicembre 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ultimodell’anno. Ciò, ovviamente, non significa che lacesserà di essere erogata nel corso del 2024. Semplicemente, quella corrisposta asarà l’ultima rata del. Quando verrà corrisposta? Sono in tanti a volerlo sapere, specie ora che le festività natalizie sono ormai prossime. Dunque, vediamo quando verrà pagata ladie se sono previste o meno novità, sia per questo mese che per l’anno successivo.2024: cosa cambia? Ilci lascia in un clima di incertezze, molte delle quali legate alla prossima approvazione della Legge di Bilancio 2024. Al momento, infatti, circolano solamente indiscrezioni su possibili interventi ...