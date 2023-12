Padri fiacchi e distratti | figli fragili e violenti È la nostra non-società

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 dicembre 2023) Femminicidio. Educazione affettiva. Governo e opposizione. E che ne è della vita sociale? Mi rivolgo a qualcosa che si dice in giro per avere una modesta opinione quotidiana. Un’opinione, se possibile, in sintonia con quella di qualcun altro. Comincio da un articolo di Concita De Gregorio uscito su Repubblica il 24 scorso: “Elly e Giorgia, se non ora quando?”, nel quale si dice subito: “Incontratevi, parlatevi. Fate un elenco di quello che vi accomuna, per una volta... A cominciare dalle cose quotidiane”. Quando ho letto queste parole mi si è per così dire allargato il cuore, perché alla politica è sempre mancato proprio questo: un principio morale, un presupposto emotivo, affettivo, di reciproca comprensione. I sentimenti morali sono necessari allaoggi più che ieri. L’articolo di De Gregorio tocca questo punto sensibile di enorme significato (magari ...