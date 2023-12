Padova | è vittima coi figli delle violenze del marito e il datore di lavoro la licenzia

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblicato il 2 Dicembre, 2023 Un moldavo di 37 anni, residente, è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri di Cadoneghe che hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura pere minacce alla moglie. La magistratura si è basata sui rapporti dell'Arma in merito a variea cui l'uomo avrebbe sottoposto la consorte e idi 5 e 7 anni. L'indagato, già dal luglio 2022, per futili motivi e alla presenza dei bambini, in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, avrebbe in più occasioni aggredito verbalmente la moglie con insulti e minacce, in un'occasione anche armato di un coltello. Alla richiesta di separazione di lei, l'indagato l'avrebbe anche minacciata di sottrarle i, arrivando a nascondere i passaporti dei ...