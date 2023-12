Osimhen | De Laurentiis non permetterà l’addio a parametro zero Gazzetta

(Di sabato 2 dicembre 2023), Denon. Lo scrive ladello Sport con Salvatore Malfitano. Il percorso della Nigeria in Coppa d’Africa scandirà il periodo d’assenza forzata tra gennaio e febbraio, nei prossimi mesi d’altro canto dovrà fare chiarezza sulle intenzioni. Poche le opzioni, in sostanza sono sempre le stesse: resta, rinnova raddoppiando l’ingaggio e accetta una clausola rescissoria da 120 milioni di euro a salire; oppure lascia Napoli, portando a Deun’offerta congrua al valore del suo cartellino, in linea con le dinamiche del mercato. Di certo il presidente nonche si liberi aalla naturale scadenza del suo contratto, ...

Altre News in Rete:

News calcistiche del 29 - 11 - 2023

... Zielinski 5,5 (21 st Elmas); Politano 6,5 (33 st Cajuste), Simeone 6,5 (1 st), ... De: "Se il sindaco juventino Manfredi mi dà lo stadio" Aurelio De, presidente del ...

Osimhen, De Laurentiis non permetterà l'addio a parametro zero ... IlNapolista

Real Madrid-Napoli: Mazzarri spiega il cambio Simeone-Osimhen, De Laurentiis attacca il sindaco Manfredi Virgilio Sport

Cammaroto: "Napoli, può arrivare un centrale d'esperienza. Possibili 2-3 acquisti a gennaio"

Il club azzurro di Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere d'intervenire sul mercato compiendo alcuni acquisti per rafforzare la rosa. Il Napoli sta valutando come operare sul mercato a gennaio, il ...

Gazzetta - Possibile un terzino sinistro a gennaio: ecco l'identikit e la formula gradita

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...