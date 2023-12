Oroscopo Paolo Fox domenica 3 Dicembre 2023 | Leone stanco

Leggi su zon

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’diFox per oggi,Ariete Trascorrete questacon la vostra dolce metà e godetevi un momento di puro relax. Sul lavoro cercate di riposarvi e non pensare sempre a dover fare di più. Toro C’è una bella atmosfera nell’aria grazie alla luna che amplifica le vostre emozioni. Sul lavoro per ora non ci sono novità ma dal prossimo mese ne arriveranno molte. Gemelli Meglio non dare per scontato il partner, cercate di dedicargli più tempo e attenzioni. Potrebbe altrimenti stancarsi e voler cambiare idea. Meglio non prendersela se qualcosa non va secondo i piani. Cancro In amore avete la tendenza a provare forti emozioni e farvi trascinare da queste, a volte servirebbe anche un po’ di razionalità. Sul lavoro attenzione ai colleghi che potrebbero ...