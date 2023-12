Oroscopo Paolo Fox 2-8 dicembre 2023 | previsioni settimanali

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tornano, anche per questa settimana, leastrologiche pubblicate da DiPiù dell'Fox dal 2 all'8. Il Leone sarà sotto pressione ne lavoro, mentre tornerà il romanticismo per il Capricorno. Ecco cosa consigliano le Stelle per tutti i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – Venere vi offrirà la possibilità di consolidare i vecchi rapporti e di vivere nuove storie. In coppia, provate ad accorciare le distanze. In ambito professionale, Giove nel segno porterà opportunità. TORO – In amore, nasceranno scontri per quanto concerne una relazione con una persona già legata. In coppia, evitate contrasti nel weekend. A livello lavorativo, avrete voglia di regolare i rapporti che negli ultimi tempi hanno creato problemi. GEMELLI – Ci saranno occasioni per fare incontri o ...