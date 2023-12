Oroscopo di Branko 3 dicembre | Capricorno responsabile

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nuovo appuntamento con l’didel 32023. L’ultimo giorno di questa settimana è caratterizzato dalla presenza della Luna nel segno del Leone. Questo transito lunare rende i nati in Ariete più intraprendenti e audaci del solito. Per le persone Cancro, è il momento giusto per riflettere attentamente sulle proprie emozioni. Per i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:didel 1° maggio: Pesci benevolididel 23 febbraio: Ariete influenzabiledidel 1° marzo: Scorpione capricciosodidel 2 marzo: Scorpione ...