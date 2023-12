Oroscopo Branko sabato 2 Dicembre 2023 | Gemelli determinato

Leggi su zon

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’diper oggi,Ariete Giornata ottima per chi ha voglia di lavorare con gli altri e fare squadra. Darete un grande contributo e sarete apprezzati da tutti i vostri colleghi. Cercate però di non stancarvi troppo, è pur sempre! Ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi e per il relax. Toro Non sarà facile rimanere concentrati su quello che state facendo. Avete infatti tanti pensieri per la testa e tanti obiettivi da raggiungere. Cercate di darvi delle priorità. Sarete molto stanchi e impulsivi, dosate le vostre energie.In questa giornata sarete determinati e carichi come non mai. Avete voglia di spaccare il mondo e dare il massimo in ogni ambito. Le stelle vi assistono. Avete impegni e scadenze ravvicinate che ...