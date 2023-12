Oroscopo 2024 | Themis | un anno bollente | ecco il segno da bollino rosso

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Siamo agli sgoccioli di questo 2023. E così occhi puntati al cielo, agli astri, per cogliere i segni e provare a capire quel che ci aspetta, almeno per chi ci crede. Si parla ovviamente degli oroscopi, delle previsioni astrali per il prossimo, il. E l'ultimo "bollettino" è quello firmato dasulla Gazzetta del Sud, untutto incentrato sull'amore e sulle relazioni. Dunque passiamo in rassegna tutti i segni zodiacali: per chi sarà uno pieno d'amore? E per chi sarà una cocente delusione? Qui le risposte suggerite dagli astri. GEMELLI. Inizio di: Invito a prendere in mano le redini della vita, con desiderio di nuove esperienze per i single e consolidamento delle relazioni per le coppie. Primavera: Periodo di crescita emotiva e ...