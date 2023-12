Ordine d’arrivo sci alpino | risultati gigante Tremblant 2023 | top30 e distacchi Brignone trionfa | Goggia eccellente

(Di sabato 2 dicembre 2023) Federicaha vinto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. L’azzurra si è imposta con il crono complessivo di 2:14.95 sulle nevi canadesi e ha così conquistato il 22mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, agganciando Sofiain testa alla classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi. La valdostana aveva firmato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda si è difesa brillantemente, chiudendo con 21 centesimi di vantaggio nei confronti della slovacca Petra Vlhova. La statunitense Mikaela Shiffrin ha completato il podio (terza a 29 centesimi). A seguire la svedese Sara Hector (quarta a 0.56) e la svizzera Lara Gut (quinta a 0.59). Marta Bassino è riuscita a recuperare una piazza rispetto a ...

