One Day | ecco le nuove foto della nuova serie Neflix con Leo Woodall e Ambika Mod

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 dicembre 2023) LeOne Day, il nuovo adattamento dell'omonimo libro di David Nicholls, regalano un primo sguardo allaNetflix e ai suoi personaggi principali. Le primedi One Day, il nuovo adattamento del libro di David Nicholls del 2009, anticipano lae i suoi protagonisti Emma Morley e Dexter Mayhew, interpretati rispettivamente da Leo(The White Lotus) eMod(I Hate Suzie). La storia torna sullo schermo dopo l'ultimo adattamento cinematografico del libro di Nicholls del 2011 One Day, che vedeva come protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess. Di seguito potete guardare leufficiali di One Day: Cosa sapere su One Day La descrizione...