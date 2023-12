Ogni vita è un tesoro | Meloni invia una lettera ai genitori di Indi Gregory

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha vissuto "unabreve, troppo breve, ma abbastanza lunga perché vostra figlia ricordi alla gente di tutto il mondo chesingola, non importa quanto imperfetta possa sembrare al mondo, è unda custodire". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nelladi cordogliota ieri, in occasione dei funerali, aidella bambina britannica affetta da una malattia rara, cui il governo italiano aveva concesso la cittadinanza per poterla trasferire in Italia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'obiettivo era quello di dare una possibilità di sopravvivenza alla piccola e di sottoporla alle cure necessarie. "Da oggi ...