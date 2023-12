(Di sabato 2 dicembre 2023) Tutti amano il. Tutti, tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Illa giudica. Ille chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto...

Altre News in Rete:

Mirko prova a baciare Perla: ecco la reazione della Vatiero

... ecco la reazione della Vatiero 'Eddai, non fare sempre queste cose che io. Non è che sono ... I due hanno continuato a provocarsi e a parlare dei rispettivi regali di, finché Perla non lo ha ...

Odio il Natale, a dicembre la seconda stagione su Netflix Agenzia ANSA

Odio il Natale 2, dal 7 dicembre su Netflix la 2° stagione della serie con Pilar Fogliati Sky Tg24

I 9 film da vedere in streaming a dicembre

Gene Wilder in uno dei suoi ruoli migliori, non strettamente comici. Sempre su Sky Cinema, sul canale dedicato al Natale (Sky Cinema Christmas), trovate anche il remake del 2005 di Tim Burton con ...

Netflix: tutte le uscite in arrivo a dicembre 2023

Da The Crown ai Odio il Natale, passando per il debutto di Berlino: tutte le nuove uscite Netflix di dicembre.