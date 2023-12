Ode alla geografia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il nuovo orientamento scolastico vuole eliminare le materie umanistiche e artistiche a favore di informatica e digitale. Poveri i nostri figli e nipotiMartina MontiVia email Gentile lettrice, visto il governo che abbiamo e i tempi che corrono, non mi stupirei se facessimo la stessa fesseria già fatta da diversi paesi che hanno impoverito il loro potenziale umano. Uno di questi è il Regno Unito, dove l’orrendo Tony Blair, in carica dal 1997 al 2007, riformò la scuola nel senso da lei indicato con l’obiettivo di accrescere le capacità degli allievi in matematica e informatica. Risultato: gli alunni britannici continuano ad essere tra gli ultimi al mondo in matematica, dove invece eccellono cinesi, coreani e giapponesi, e per il resto la scuola britannica è oggi di una povertà di contenuti e formazione paragonabile a quella statunitense, che è da sempre pessima. Se fosse per me, ...