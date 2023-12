Ode a Starbucks Non americano ma nemmeno amatriciano | antropologia del frappuccino a Roma

(Di sabato 2 dicembre 2023) Loai piedi di Montecitorio c’entra niente con la grandeur di piazza Cordusio. Col Reserve Roastery di Milano e la gigantesca torrefazione. Ché se lassù, si sa, è sempre questione di esperienza – experience – aè tutto un fatto di emergenza. Ivi inclusa emergenza caffè. Niente di straordinario, per carità, roba del paese nostro. L’emergenza è quella di un semplice espresso che non allappi come in un qualsiasi bar del centro. Perché in quell’arte oramai scontata che è il parlar male della città, fra cinghiali uccellacci e tassì (peggio dei gabbiani, a, solo i tassisti) sempre si dimentica un primo attore del centro storico. Ovvero il caffè bruciato (per non dire del cappuccino che sa di detersivo). E insomma quel che accade è che in questo paradosso di città, che è insieme la più bella e la meno glamour al mondo, ...

