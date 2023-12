Nove25 x The Bridge | la nuova borsa gioiello limited edition

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dopo il successo delle due precedenti co-lab,e Thenon potevano tradire le aspettative e, per il Natale 2023 tornano insieme per la terza volta. La storica casa pellettiera fiorentina Thee la contemporary urban jewelry milanesepresentano unache sintetizza alla perfezione i valori comuni ai due brand. Artigianalità ed estro italiani, preziosità dei materiali e unicità delle lavorazioni danno vita a un’edizione speciale dell’amatissima Lucrezia di The. Il dettaglio scelto per trasformare la mini-bag nelladel Natale 2023 è la catena grumetta della collezione “Puntinati”, tratta da uno dei gioielli più riconoscibili e iconici di ...

Altre News in Rete:

Nove25 X The Bridge, la nuova borsa gioiello in edizione limitata

L'iconica borsa Lucrezia diBridge diventa protagonista dell'edizione specialeBridge per Natale 2023. Dopo il successo delle due precedenti co - lab , i due brand si uniscono nuovamente per offrire un capolavoro che incarna l'artigianalità, l'eleganza e l'estro ...

Con Nove25 e The Bridge la borsa diventa un gioiello Touchpoint News

Dall’iniziativa charity di Victoria’s Secret e Ieo a Betty Boop per Dsquared2: fashion recap della settimana The Wom

Nove25 X The Bridge: ecco la mini-bag gioiello Lucrezia

Nove25 e The Bridge si uniscono per creare una collezione in edizione limitata, giusto in tempo per le festività natalizie del 2023.

Nove25 e The Bridge insieme per Natale: presentata la nuova borsa gioiello | FOTO

Dopo il successo delle due precedenti co-lab, Nove25 e The Bridge non potevano tradire le aspettative e, per il Natale 2023 tornano insieme per la terza volta. La storica casa pellettiera fiorentina ...