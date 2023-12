Notte da incubo | frane | alberi caduti e allagamenti

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nel Trentino, laè stata segnata da intense precipitazioni e raffiche di vento, creando una situazione critica che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in diverse aree della regione. La causa principale è stata una perturbazione atlantica che ha portato piogge diffuse e forti sul territorio, spingendo le autorità a emettere un’allerta gialla valida fino alle 18 di oggi. Il fenomeno più grave è stato uno smottamento avvenuto lungo la strada statale 239 tra Tione e Villa. Una colata di fango e sassi ha invaso quasi l’intera carreggiata, rendendo necessaria la chiusura della strada per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco di Tione, i carabinieri e il servizio di gestione strade della Provincia Autonoma di Trento (Pat) sono intervenuti prontamente sul posto. Un geologo della Pat è previsto per un sopralluogo nelle prossime ore per valutare la ...