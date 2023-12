Non riuscendo a logorare Meloni | il giochino è colpire la sua cerchia

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 dicembre 2023) Non credo proprio di coltivare alcuna particolare simpatia per il nostro ministro dell’agricoltura, che, privo di qualsiasi particolare carisma, appare appesantito dall’essere cognato, in quanto marito della sorella del presidente del Consiglio. Ma confesso che l’ondata polemica sollevata dal caso di Ciampino, mi ha riportato alla memoria un paio di episodi vissuti dal sottoscritto come cittadino assolutamente qualunque. Un po’ di tempo fa, per un attimo di distrazione ero salito a Milano su un Frecciarossa che credevo fermasse a Bologna, mentre invece andava diritto a Roma, senza alcuna fermata intermedia. Quando me ne accorsi, spaventato dal dover passare la notte nella capitale, chiesi al capotreno se fosse possibile far fermare il treno a Bologna, cosa che di fatto avvenne, con la sola conseguenza di vedermi recapitata un paio di settimane dopo una multa. Qualche anno dopo, ...