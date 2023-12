Non ho tempo per cose che Le parole sibilline di Noemi Bocchi | sono per Ilary Blasi?

Altre News in Rete:

Eruzione. L'Etna dà spettacolo, tutta la Sicilia con il naso (e i telefonini) all'insù

Questo misura ilcheva diritto, ma avanti e indietro, fa curve e tornanti, si arrotola, inventa, rimette in scena"). Uno spettacolo che ha spopolato ovviamente sui social con video e foto ...

«Meg Ryan è ormai irriconoscibile». E lei replica: «Commenti meschini e odiosi, non ho tempo per pensarci» Corriere della Sera

Ilary Blasi, Noemi Bocchi sui social: “Non ho tempo per le cose che non valgono” | Intrattenimento OGGI

Calcio, Messi: Mondiali 2026 Il tempo dirà se ci sarò o meno"

Roma, 2 dic. (askanews) - 'Il tempo dirà se sarò oppure no al Mondiale 2026. La realtà è che sto per raggiungere un'età a cui normalmente non ...

Calcio: Messi 'Mondiali 2026 Il tempo dirà se ci sarò'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 02 DIC - Ci sarà Lionel Messi ai Mondiali 2026 A rispondere è lo stesso Messi in una intervista nell'ambito di 'Campeones: ...