Non chiediamo se votano destra o sinistra | ecco l' uomo pronto a ribaltare la Rai rossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) C'è una nuova associazione dei giornalisti Rai. Si chiama Unirai e, tiene a precisare il suo leader, "è aperta a tutti". A chi, infatti, sottolinea la contrapposizione all'Usigrai, Francesco Palese ribadisce: "Noi non attacchiamo nessuno. Da parte nostra tutto possiamo fare, tranne sprecare energie a litigare con gli altri. Che rispetto". Un sindacato alternativo perché "la pensiamo diversamente,che la nostra diversità venga riconosciuta. Ma non si dica che siamo un sindacato di, come ho già letto". Il motivo è chiaro: "Tra noi - aggiunge raggiunto dal Corriere della Sera - c'è gente che non è di, nona nessuno per chi ha votato". Lui stesso dice di respingere "qualsiasi etichetta, anche quella di. Nella mia vita ho votato per chiunque". E allora da dove ...