Nomadi | in arrivo il cofanetto “È stato veramente bellissimo” dedicato ad Augusto Daolio

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 2 dicembre 2023) NOVELLARA – I, un’icona della musica italiana, celebrano 60 anni di carriera con un eccezionale box setad, l’anima indimenticabile della band. Ildi 4 cd + 2 dvd intitolato “È!”, in uscita l’8 dicembre e già in pre-order, oltre ad essere un commovente omaggio a, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Motta: il 27 ottobre esce l’album “La musica è finita” Fiorella Mannoia e Danilo Rea annunciano nuove date e l’uscita di un disco James Blunt torna con “Who We Used To Be” Il 17 novembre i Daft Punk pubblicheranno “Random Access Memories (Drumless Edition)” Ai ...