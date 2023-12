“No | non lo devi fare e lo sai” Mirko e Perla | tutti si aspettavano altro E invece colpo di scena al Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023) Alsono le ultime ore “di pace” per. A breve entra infatti Greta, la ormai ex fidanzata di lui che, nonostante si sia dichiarata single, sconvolgerà inevitabilmente l’equilibrio che si è creato ora nella Casa. Magari anche quello degli altri concorrenti, perché no. Nel frattempo la ex coppia di Temptation Island è sempre più vicina per la gioia dei Perletti. Giovedì notte hanno dormito insieme, poi hanno avuto un nuovo avvicinamento e il giorno dopo hanno parlato della notte passata insieme.ha confessato alla sua ex fidanzata che dormire con lei in un certo senso è stato strano, certamente diverso a quando stavano insieme a casa loro: “Raccontare la nostra situazione non è facile. Spiegare che significa dormire con una persona con la quale hai dormito per quattro ...