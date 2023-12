‘Ndrangheta | la denuncia dell’ex nuora del boss | “Minacciava di seppellirmi con la ruspa Io laureata | ma mi impedivano di lavorare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) “Della famiglia Arena so che non hanno mai lavorato onestamente. In generale già durante la mia vita matrimoniale ho subito numerose volte minacce del mio ex suocero e dal mio ex marito, che mi hanno più volte detto che per me era già pronta la, volendo intendere che mi avrebbero appunto uccisa e seppellita. Quando ho lasciato Rosario, 13 novembre 2018, Domenico Arena, il mio ex suocero, mi ha detto che sarebbe venuto sotto casa, avrebbe distrutto tutto e ci avrebbe uccisi, infatti hoto questo evento presso la tenenza di Rosarno”. È il racconto raccapricciante di una donna ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. A parlare è l’ex moglie di Rosario Arena. Lui e il padre, Domenico Arena, sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’operazione che ha fatto luce sulle angherie subite dalla donna dopo ...