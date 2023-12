NBA 2023 2024 | Jokic formato MVP nel successo Nuggets sui Suns Boston batte Phila | ok Orlando

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un venerdì notte con sei partite in NBA mentre ci si avvicina a grandi passi verso la prossima settimana in cui il calendario verrà leggermente stravolto a causa delle fasi finali dell'”In-Season Tournament”, con prima i quarti di finale e poi le final-4 in quel di Las Vegas. RISULTATI E CLASSIFICHE Il big match della notte era quello traCeltics edelphia 76ers, con quest’ultimi che però si presentavano ancora senza Joel Embiid. Tra i ‘verdi’ assente Kristaps Porzingis, ma una buona prestazione corale (7 giocatori in doppia cifra) è bastata a Tatum e compagni per imporsi 125-119 nonostante un Patrick Beverley da 26 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per la squadra ospite. Resta tra le prime a Est anche, che con un Wagner da 31 punti e un Banchero da 28+13 supera 130-125 i derelitti Wizards, giunti alla sedicesima ...