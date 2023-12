Natale | ‘Panettone fatto per Bene’ di Emergency nelle piazze | ecco dove

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 dicembre 2023) Quest’anno puoi portare in tavola il tipico dolce natalizio senza rinunciare alla solidarietà grazie alperdidi tutta Italia da giovedì 7 a domenica 10 dicembre. Con il semplice acquisto di un dolce dipotrai sostenere i progetti dell’associazione in Italia e nel mondo, contribuendo concretamente a garantire il diritto alla cura con. Essere curati è un diritto umano fondamentale, che deve essere riconosciuto a ogni persona in ogni parte del mondo. Sono moltissimi i progetti messi in campo dache dalla sua nascita, nel 1994, ha curato oltre 12,8 milioni di persone, senza alcuna discriminazione. Da Milano con l’ambulatorio mobile, il Polibus, che garantisce cure ...