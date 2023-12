Natale con Annalisa a Savona | le sue canzoni nelle luminarie

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023)con. Ledella città quest’anno sono dedicate a lei, che ha dominato le classifiche di vendita nell’ultimo anno. Un’iniziativa con Amazon Music che vuole rendere omaggio adnella sua cittàe consentire ai suoi concittadini di trascorrere le feste natalizie ripassando i versi dei suoi brani più famosi. Non tutti, chiaramente, ma i versi di tretrovano posto tra le strade più affollate del centro storico savonese. Amazon Music edanno il via alportando in scena i brani di maggior successo della cantante ligure. Tra ledella città, si trovano così i versi di “Bellissima”, “Ragazza Sola” e “Mon Amour”, che ci hanno fatto ballare tutti ...