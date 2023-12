Altre News in Rete:

Natale 2023, i presepi più belli e suggestivi: dove sono e quando vederli - Itinerari

Grandi e artistici, viventi a scenografici. Di ghiaccio, di sabbia, di luci, scolpiti nel legno, fatti di ...

Natale 2023, tutti i nuovi film e serie tv in arrivo a dicembre su Disney+ Everyeye Cinema

Guida ai fumetti da regalare a Natale 2023 Fumettologica

Nelle città svizzere tornano le luci di Natale

Dopo le restrizioni dell’anno scorso dovute al rischio di carenza di energia, le luci di Natale sono riapparse nelle città svizzere. Ma la lezione sembra essere stata imparata e il risparmio ...

Xiaomi, questo è lo smartphone top da comprare per Natale: prezzo crollato

Prezzo in picchiata per il Redmi Note 11 Pro Plus: oggi lo trovi con uno sconto del 46% e risparmi più di 200€. Ottimo schermo, fotocamera professionale e una batteria a lunga durata ...