Napoli | Zielinski in scadenza e Samardzic nella lista di De Laurentiis

(Di sabato 2 dicembre 2023) Piotrha il contratto incon ilnel 2024, ma il suo futuro è ancora nebuloso. Per questo motivo, Aurelio Decontinua a guardarsi continuamente attorno e ha individuato inun degno sostituto. La Gazzetta dello Sport ha parlato di questa situazione del polacco. Rinnovo sì, rinnovo no “Il polacco L'articolo

Altre News in Rete:

Rinnovo Zielinski, spunta una data limite! Gazzetta: una big pronta ad approfittarne CalcioNapoli24

Dal Napoli all’Inter, incontro per Zielinski | ESCLUSIVO CalcioMercato.it

Zielinski-Inter, possibile affare da 40 milioni. A Napoli hanno una convinzione

In casa Napoli tiene sempre banco la questione legata al futuro di Piotr Zielinski. Tra i club interessati al calciatore c'è anche l'Inter. La sua presenza è ancora in dubbio per la botta rimediata a ...

Juventus e Inter, possibile sfida di mercato per Zielinski: è in scadenza a giugno

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è all'ultimo anno di contratto con la società campana, una situazione che potrebbe portare ad un suo addio a parametro zero a giugno. Fra le società ...