Napoli | rianimata tre volte | “Urge un farmaco per salvare mia figlia dalla morte”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblicato il 2 Dicembre, 2023 Per ben treil suo cuore si è fermato. E per trei sanitari dell’Ospedale del Mare dil’hanno, alle tre di notte notte dello scorso 22 luglio. Un miracolo che, però, rischia di rivelarsi inutile senza unstatunitense che in Italia è introvabile. A lanciare l’appello è la mamma di una ragazzina ucraina affetta da una rara sindrome cardiaca (QT lungo) di natura genetica, una patologia che si manifesta, a causa di aritmie ventricolari, con svenimenti, sincope e che provocaimprovvisa. La donna si chiama Oleksandra Kotsiborska ed è un medico iscritto all’Ordine di. Laadesso sta meglio ma senza quelgli sforzi dei sanitari ...

