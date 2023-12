Napoli | occhi su Samardzic | l'incastro con l'Inter

Altre News in Rete:

Calciomercato: Inter vicina a Piotr Zielinski, il Milan vorrebbe Ricci

... al momento l'accordo per il rinnovo sembra lontano, anche se il giocatore per restare aha ... Milan su Ricci Il Milan avrebbe messo glisu Samuele Ricci per rinforzare il centrocampo, ...

OCCHI LUCIDI è il nuovo inedito di ULTIMO, brano con testo e musica del cantautore romano che torna con una canzone di grande impatto e forte emotività.

Dall'Argentina allo Zimbabwe: gli occhi del Mondo su Napoli-Inter

I riflettori di tutto il mondo saranno accessi domenica sera sullo stadio Maradona in occasione di Napoli-Inter, il big match della 14esima giornata del campionato di Serie A.