Napoli | Juve e Inter | due partite che possono orientare la stagione Sky

Altre News in Rete:

De Laurentiis sul calendario: 'Inter e Juve Ci vuole cu... e che la Madonna ci accompagni'

...del premio 'Campania Felix' il presidente del, Aurelio De Laurentiis , ha parlato anche del calendario super impegnativo che mette gli Azzurri di Mazzarri davanti a Inter e. L'INTER - '...

Ranking UEFA, Napoli in TOP 20 ma dietro Roma e Juve: la classifica AreaNapoli.it

ADL sull'Inter: "Servirà anche culo, Mazzarri ha poco tempo e non ha terzini sinistri"

Adesso abbiamo un altro tour de force con l'Inter e la Juventus. Due giorni per preparare l'Inter sono sufficienti, senza due terzini Mi sembra un po' difficile... Cinque giorni per preparare la ...

Serie A, la Juve vince a Monza ed è prima

(Lapresse) La 14esima giornata di Serie A si è aperta ieri sera con il successo per 2-1 della Juventus in casa del Monza grazie al ... uno in più dell'Inter in attesa del big match del Maradona tra il ...