Napoli-Inter | tegola per Mazzarri | noie muscolari per un altro terzino

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023)è alle porte, pochi dubbi per Walter, che si ritrova comunque a far fronte ad alcuni inaspettati infortuni. Ci siamo, poco più di ventiquattro ore separano ildall’appuntamento con il proprio destino. La gara di domani allo stadio Diego Armando Maradona, potrebbe rappresentare una sorta di spartiacque per Walter, che in soli sette giorni raggiungerebbe un risultato impensabile: ridurre il gap con i nerazzurri di ben 5 punti. L’ex Cagliari è infatti arrivato a ridosso di uno dei momenti più complicati della stagione, non solo per il rendimento altalenante dei campioni d’Italia, ma anche e forse soprattutto per un calendario che ogni 3 giorni metterà di fronte gli azzurri ad una serie di scontri diretti dall’alto coefficiente di difficoltà. Emblematiche le ...