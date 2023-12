Napoli-Inter | Osimhen c’è! Un ex Inter in difesa | la probabile formazione – SM

(Di sabato 2 dicembre 2023)in campo domani sera alle 20:45 per il secondo scontro diretto di fila in campionato. Tra i partenopei da segnalare il ritorno di Victortra i titolari. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, resta ancora qualche dubbio diin, anche se un exè pronto.– Ildi Walter Mazzarri torna in campionato dopo la sconfitta col Real Madrid, obiettivo accorciare le distanze con l’prima in classifica. I nerazzurri proveranno a tener testa ai Campioni d’Italia cercando di mantenerli più lontani possibili dalla vetta, ma non sarà semplice considerato anche il recupero di Victor, ...

Altre News in Rete:

Juve - Inter, lo scudetto d'inverno e il Napoli arbitro: un dato fa sognare

...l'anno scorso al, con addirittura due giornate di anticipo, ma guardando agli ultimi 5 anni anche la Juventus nel 2018 - 19 e 2019 - 20 ha centrato il doppio obiettivo mentre Milan esi ...

Napoli-Inter, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri. E gli attacchi… fcinter1908

Sosa a Madrid tra i tifosi: "Inutile criticare, Real alieno e Bellingham da Pallone d'Oro"

Spero solo che il Napoli non abbia speso troppe energie mentali e nervose in vista della gara contro l'Inter perché spendi molto quando affronti trasferte così importanti". Clicca qui per commentare l ...

Zielinski-Inter, possibile affare da 40 milioni. A Napoli hanno una convinzione

In casa Napoli tiene sempre banco la questione legata al futuro di Piotr Zielinski. Tra i club interessati al calciatore c'è anche l'Inter. La sua presenza è ancora in dubbio per la botta rimediata a ...