Napoli | il report dell’allenamento | Zanoli non si è allenato per lombalgia

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 dicembre 2023) Piove sul bagnato in casanon ha sostenuto l’ultimo allenamento prima della partita contro l’Inter a causa di una. Rimane solo Di Lorenzo come terzino alla squadra di Mazzarri. Pernon sembra nulla di preoccupante ma è comunque un handicap avere solo due terzini in squadra, entrambi destri, ed uno di loro a mezzo servizio. Nonostante tutto, Mazzarri può sorridere per altri motivi. Ritrova Osimhen, ormai stabilmente in gruppo da diverse settimane e domani sera partirà molto probabilmente dal primo minuto. Ildel: “Ilsi èquesta mattina all’SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima ...